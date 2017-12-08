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Президент Польщі відвідає Харків 13 грудня

П'ятниця, 8 грудня 2017, 19:45

Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну 13 грудня.

Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Польщі.

Основною темою переговорів буде політика безпеки в контексті ситуації на сході України.

Зазначається, що Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами від Місії спостерігачів ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.

"Він також віддасть належне польським солдатам, вбитим НКВД, похованим на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляла раніше "Європравда", глава МЗС Вітольд Ващиковський не радив президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.

Теми: ПольщаДудаХарків
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