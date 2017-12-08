Президент Польщі відвідає Харків 13 грудня
П'ятниця, 8 грудня 2017, 19:45
Президент Польщі Анджей Дуда відвідає Україну 13 грудня.
Про це повідомляється на офіційній сторінці президента Польщі.
Основною темою переговорів буде політика безпеки в контексті ситуації на сході України.
Зазначається, що Дуда зустрінеться з президентом України Петром Порошенком, спостерігачами від Місії спостерігачів ОБСЄ та представниками Програми розвитку ООН.
"Він також віддасть належне польським солдатам, вбитим НКВД, похованим на кладовищі жертв тоталітаризму в Харкові", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляла раніше "Європравда", глава МЗС Вітольд Ващиковський не радив президенту Анджею Дуді здійснювати візит в Україну, передбачений у грудні, через "складну ситуацію" у відносинах з Україною.