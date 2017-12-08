У Нацполіції розповіли деталі затримання Саакашвілі
Нацполіція затримала лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі в Солом’янському районі Києва.
Про це йдеться на сайті Нацполіції.
"Затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва. Останній переданий слідчому органу розслідування кримінального провадження", - зазначають у відомстві.
У Нацполіції запевняють, що ніхто зі сторонніх громадян під час затримання не постраждав.
"Співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили", - додали у Нацполіції.
Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.
Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно з постановою, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.