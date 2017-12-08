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У Нацполіції розповіли деталі затримання Саакашвілі

П'ятниця, 8 грудня 2017, 22:43

Нацполіція затримала лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі в Солом’янському районі Києва.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

"Затримання проводилося в Солом’янському районі м. Києва. Останній переданий слідчому органу розслідування кримінального провадження", - зазначають у відомстві.

У Нацполіції запевняють, що ніхто зі сторонніх громадян під час затримання не постраждав.

"Співробітники поліції на територію наметового містечка на площі Конституції не заходили. Будь-яких заходів, окрім охорони громадського порядку, не проводили", - додали у Нацполіції.

Як відомо, ввечері 8 грудня правоохоронці затримали лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі.

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що згідно з постановою, працівники Нацполіції виявили місцеперебування Міхеіла Саакашвілі та затримали його. Затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Теми: Саакашвіліполіція
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