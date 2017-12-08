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Рада ОБСЄ закликала до тривалого і надійного перемир'я на Донбасі

П'ятниця, 8 грудня 2017, 23:42

Глави МЗС країн ОБСЄ прийняли ряд заяв, крім того, міністри Трійки ОБСЄ - Німеччина, Австрія та Італія - ухвалили ще й окрему заяву щодо України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Міністри закордонних справ Німеччини, Австрії та Італії - Трійки ОБСЄ - видали заяву щодо кризи в і навколо України, закликавши до імплементації тривалого і надійного перемир'я і надання імпульсу для інтенсифікації зусиль для розв‘язання конфлікту", - повідомили агентству з прес-служби ОБСЄ.

Також із заявою виступили Трійка і Словаччина, в якій  висловили стурбованість розвитком подій на теренах  ОБСЄ, які поглибили недовіру, зростання напруженості, призвели до конфліктів і нестабільності всередині і між державами. У заяві міститься заклик відновити довіру і добросусідські відносини.

У спільній заяві міністрів країн ОБСЄ йдеться про необхідність зменшувати ризики виникнення конфліктів, що виникають як наслідок використання інформаційних та комунікаційних технологій, працювати над запобіганням торгівлі людьми, зокрема, дітьми. Також домовилися інтенсифікувати співпрацю в економічній галузі, заохочувати працевлаштування жінок і молоді.

Водночас, сторони домовилися розширювати зусилля щодо зменшення загрози, яку створює стрілецька зброя, легке озброєння і запаси звичайних боєприпасів.

Глави МЗС привітали прогрес у Придністровському врегулюванні та закликали сторони продовжувати цей процес.

Наступне засідання відбудеться в Мілані, Італія, яка переймає на себе головування в ОБСЄ в 2018 році, 6-7 грудня.

Теми: ОБСЄДонбас
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