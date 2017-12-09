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Ситуація у районі проведення АТО ускладнилася, 4 загиблих

Субота, 9 грудня 2017, 06:22

За минулу добу, зафіксовано 28 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло чотири військовослужбовці Збройних Сил України, одного поранено, ще один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Російсько-окупаційні війська цілеспрямовано і прицільно продовжують вести вогонь по позиціях Збройних Сил України та все частіше застосовують міномети різних калібрів, заборонені Мінськими домовленостями", - йдеться у повідомленні.

На Луганському напрямку ще за світлої пори доби окупанти із усього наявного піхотного озброєння та 120-мм мінометів вели вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Травневого. Тут вони випустили понад півсотні мін.

Із настанням сутінок ворожий вогонь перемістився трохи північніше, у район КПВВ "Золоте", який саме планують відкрити  9 грудня, допоки триватиме ремонт пішохідного мосту у Станиці Луганській.

Зокрема, бойовики з 82-мм мінометів та гранатометів обстрілювали підступи до Катеринівки, Новоолександрівки і Кримського, а зі стрілецької зброї і гранатометів – оборонні укріплення біля Золотого. Також з піхотного озброєння російські найманці турбували ЗСУ  неподалік Луганського і Зайцевого.

На Донецькому напрямку пік ворожої вогневої активності прийшовся на першу половину доби. Зокрема, окупанти активно вели обстріли з мінометів та усього спектру піхотного озброєння у районі Водяного на Приазов’ї та у передмісті Авдіївки.

Поблизу Кам’янки позиції сил АТО активно обстрілював ворожий снайпер. Із настанням ночі під вогонь із мінометів, гранатометів та стрілецької зброї потрапили оборонці шахти Бутівка.

Окрім того, у районі Водяного, Авдіївки, Травневого, Сіверська та Станиці Луганської зафіксовано проліт ворожих БПЛА, заборонених Мінськими домовленостями.

"У випадках, коли ворожі обстріли становили безпосередню загрозу життю і здоров’ю наших воїнів, підрозділи сил АТО відповідали противнику шквальним вогнем із гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї", - повідомили у штабі АТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОбойові діїДонбас
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