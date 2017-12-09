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Клімкін: Обмін заручниками може відбутися у найближчі тижні

Субота, 9 грудня 2017, 11:42

Глава МЗС України Павло Клімкін розраховує, що обмін заручниками відбудеться у найближчі тижні і пошириться на максимально можливу кількість українських громадян.

Про це він заявив у коментарі журналістам 9 грудня, пише "Інтерфакс-Україна".  

"Ми дуже сподіваємося, що це (обмін) відбудеться у найближчі тижні. Не буду говорити про точну дату і дуже сподіваюся, що це буде поширено на максимально велику кількість (заручників)", – сказав Клімкін. 

"Наразі тривають консультації: коли, скільки... Я свідомо не розповідатиму деталей і прошу вибачення, це дуже тонкий процес і будь-яке слово, яке невірно інтерпретують, може цьому перешкодити", - додав він. 

Клімкін зазначив, що у питанні обміну заручниками є юридичні нюанси та нагадав, що говорив про це з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим у Відні.

"Я хотів обговорити їх (юридичні моменти) з Лавровим, оскільки якщо цей юридичний нюанс хтось використовує, щоб перешкодити цьому процесу, це буде реальна шкода", – зазначив Клімкін.

Також він нагадав, що частина громадян, які перебувають в ув'язненні на території України, не бажають повертатися на окуповані території, "тому має бути якась процедура верифікації, зроблена за допомогою наших міжнародних друзів, міжнародних органів – ОБСЄ, Міжнародного Червоного Хреста".

Теми: КлімкінДонбасзаручники
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