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Луценко відреагував на "Ковдру для генпрокурора"

Субота, 9 грудня 2017, 13:58

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що картатої ковдри, яку йому привезли активісти "Автомайдану" і ЦПК, не потребує, а проблему наявності порушень в законодавстві, як є підставою роботи НАБУ, тиском на нього не вирішити.

Про це Луценко заявив на своїй сторінці у Facebook, коментуючи акції під вікнами його маєтку у с.Стоянка "Ковдра для генпрокурора". 

"Як автор відповідного закону, я чітко знаю - НАБУ потрібне країні. Але всі правоохоронні структури, зокрема і НАБУ, мають працювати на основі закону. Проблему наявності кричущих порушень тиском на мене не змінити. ... Двері ГПУ для узгодження плану повернення НАБУ в правове поле України - відкриті. Відмова від цього грає на руку лише корупціонерам, які 100% виграють суди через недопустимість доказів, зібраних НАБУ в незаконний спосіб", - заявив Луценко.

Він додав, що до висловлення позиції, у тому числі критичної щодо нього, ставиться спокійно.

"Картатої ковдри не потребую. По- перше я працюю чесно. По-друге, ніколи (на відміну від їхнього кумира Саакашвілі) зі своєї країни не тікав", - зауважив він.

Луценко додав, що субота у нього - "завжди робочий день".

"Якраз під час акції ... я провів нараду щодо вирішення важких проблем обміну наших військовополонених. ... Моральні проблеми пікетування домашнього помешкання залишаю на совісті "активістів", - додав він. 

У свою чергу прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook зазначила: "Генпрокурор на нараді з обміну військовополоненими, які утримуються вже багато місяців у застінках ОРДЛО.... А здорові, у розквіті сил "грантоактивісти" з картатою ковдрою прямують до будинку, де проживає Луценко, аби встановити флагшток з тою самою ковдрою. Ідуть брати "висоту". 

Як відомо, 9 грудня у день протидії корупції учасники "Автомайдану" та громадські активісти вирушили до помешкання генпрокурора Юрія Луценка на акцію "Ковдра для генпрокурора", вимагаючи припинити тиск на НАБУ та піти у відставку через те, що Луценко розкрив дані агентів НАБУ. Картату ковдру Луценку привезли як "символ корумпованості". 
Для участі в акції з Києва до с.Стоянка приїхали понад 200 автівок

Українська правда 

Теми: ЛуценкоГенпрокуратураНАБУакції
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