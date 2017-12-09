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Під будинком Луценка сталася штовханина, застосували газ

Субота, 9 грудня 2017, 14:59

Біля будинку генпрокурора Юрія Луценка, де активісти "Автомайдану" та громадських організацій проводять акцію "Ковдра для генпрокурора", сталася штовханина та застосовано сльзогінний газ.

Як повідомляє УНІАН, сутичка сталася між активістами та нардепом від БПП Олегом Барной та його людьми, під час якої газ застосували проти Барни. 

"Біля будинку учасників "Автомайдану" зустрів народний депутат від БПП Олег Барна і ще кілька людей, які почали говорити, що активісти діють за гроші. Між учасниками "Автомайдану" і Барною та його людьми відбулися невеликі сутички, під час яких проти Барни застосували сльозогінний газ. Після цього він разом з прихильниками пішов", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що біля будинку перебувають кілька десятків правоохоронців.

Сам Барна з цього приводу на своїй сторінці у Facebook зазначив: "Приїхав до помешкання Луценка глянути, що роблять "активісти", розмовляти із людьми, журналістами, деякі депутати (Соболєв, Парасюк та інші) почали накручувати людей: тут живуть злодії, накрали, тощо".

Він додав, що "почалися крики, штовханина, мати, погрози. В очі бриснули "черьомухою" ... Враховуючи російське громадянство окремих організаторів, не виключаю і керівництво звідти задля дестабілізації в країні". 

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоБПП
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