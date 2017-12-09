СЦКК: Бойовики пропонують мешканцям Луганщини їхати на КПВВ "Ізварине"

Ватажки бойовиків ОРЛО пропонують мешканцям з непідконтрольної частини Луганської області використовувати неконтрольований КПВВ "Ізварине" на період, поки КПВВ "Станиця Луганська" не працює.

Про це 9 грудня повідомляє українська сторона СЦКК,



"У період 9-10 грудня КПВВ "Станиця Луганська" буде закритий у зв’язку з проведенням ремонтних робіт. Українська сторона СЦКК запропонувала здійснювати пропуск осіб через КПВВ "Золоте". Натомість ватажки ОРЛО в черговий раз заблокували зазначену ініціативу та перешкоджають навіть тимчасовому відкриттю підготовленого КПВВ "Золоте", - зазначають в СЦКК.

"Керівництво" ОРЛО запропонувало варіант – проїзд через неконтрольований пункт пропуску "Ізварине", згідно якого луганчани будуть вимушені двічі перетинати державний кордон України та долати відстань понад 250 кілометрів, що може бути розцінене лише як знущання над місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, 9 та 10 грудня "Золоте" працюватиме у тестовому режимі: ухвалено рішення про відкриття КПВВ "Золоте" з українського боку для забезпечення права громадян на вільне пересування.

Разом з тим контрольний пункт в’їзду-виїзду "Станиця Луганська" тимчасово припинив пропуск громадян на період 9 та 10 грудня через ремонт мостового переходу у напрямку непідконтрольної території.

У Луганській облВЦА заявили, що КПВВ "Золоте" працює лише з українського боку, бойовики не відкрили контрольний пункт для пропуску громадян на період припинення роботи КПВВ "Станиця Луганська".

Українська правда