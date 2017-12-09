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Справа MH17: Звинувачений російський генерал хоче судитися з журналістами

Субота, 9 грудня 2017, 19:56
Справа MH17: Звинувачений російський генерал хоче судитися з журналістами

Російський генерал Микола Ткачов, якого в розслідуванні Bellingcat і The Insider назвали ключовим фігурантом справи MH17, хоче подати в суд на журналістів.

Про це він сказав в інтерв'ю "Новой газете".

"Вони, блін, там понаписували такого, навидумували на всю країну! Я тут пораджуся з хлопцями і придумаю, що робити. Нехай вони там [в Bellingcat і Insider] тепер похвилюються. Я, напевно, буду з ними судитися. Нехай доведуть хоч щось з того, що придумали!", - сказав генерал.

Раніше в спільному розслідуванні Bellingcat і The Insider з’ясували, що ключовим фігурантом справи про збитий над Донбасом "Боїнг" рейсу MH17 є російський генерал-полковник Микола Ткачов, головний інспектор Центрального військового округу РФ.

Те, що голос розшукуваного слідством чоловіка з позивним "Дельфін" ідентичний голосу генерала Ткачова, підтвердили дві незалежні експертизи.

28 вересня 2016 року очолювана Нідерландами Спільна слідча група (ССГ) опублікувала заклик до свідків про сприяння в упізнанні людей, підозрюваних у причетності до катастрофи пасажирського літака Малайзійських авіаліній. Один із них мав позивний "Дельфін", а в перехоплених телефонних розмовах до нього зверталися "Микола Федорович". Інший – "Оріон" (Андрій Іванович).

ССГ не уточнює, яку саме роль ці люди зіграли в трагедії, але зараховує їх до ключових фігурантів цієї справи.

У перехопленому записі до "Дельфіна" звертаються "Микола Федорович", не називаючи його прізвища. Учасники бойових дій не завжди називають реальні імена, але те, що "Дельфін" інстинктивно виправляє "Оріона", коли той помилково називає його "Федір Миколайович", радше вказував на реальність імені.

Яке відомо, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам – Куала-Лумпур, упав у захопленій Донецькій області – усі 298 осіб загинули.

Експерти встановили, що пасажирський літак збили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. РФ свою причетність заперечує.

За висновком Bellingcat, "Бук" перевозив відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський ("Хмурий").

Теми: MH17ДонбасРосія
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