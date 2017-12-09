Колишня грузинська партія Саакашвілі вимагає його звільнення

Колишня партія екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі починає збір підписів під вимогою до влади України і Грузії про припинення політичного переслідування лідера "Руху нових сил".

Про це повідомили лідери сьогодні опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" на брифінгу в суботу ввечері після засідання політичної ради, передає "Інтерфакс-Україна".

У зверненні, яке зачитали лідери політсили, кажуть, що вони закликають грузинську владу припинити політичне переслідування Саакашвілі.

"В іншому випадку влада отримає цивільний протест в масштабах всієї країни", - наголошується в зверненні.

Також в ЕНД вважають, що затримання Саакашвілі в Києві є "політичним переслідуванням і не відповідає демократії".

"Здійснені щодо Міхеіла Саакашвілі дії від позбавлення його громадянства до затримання спрямовані на його нейтралізацію як політичного опонента, що не має нічого спільного з правосуддям", - вважають у партії.

Крім того, в партії підкреслюють, що вимагають від влади України негайного звільнення Саакашвілі.

Як відомо, лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали ввечері 8 грудня у квартирі колишнього глави ГУНП Луганській області Юрія Покиньбороди.

Участь у затриманні лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі брали перший заступник глави Нацполіції, начальник кримінальної поліції В'ячеслав Аброськін та заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.

Саакашвілі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання СБУ на Аскольдовому провулку.

Як уточнила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, йому інкримінують порушення за ч 2. статті 256 - "Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності".

За словами речниці РНС Мар’яни Почтар, Саакашвілі обшукували.

У ГПУ заявили, що слідчі дії із затриманим відбувалися за присутності його адвокатів. Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для Саакашвілі у вигляді домашнього арешту.

Сам Саакшвілі оголосив безстрокове голодування.

Як повідомив адвокат політика, суд з обрання запобіжного заходу Саакашвілі може відбутися в понеділок, 11 грудня. У цей день спливають 72 години, коли у відповідності з нормами КПК йому можуть обрати запобіжний захід.

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко закликала президента Петра Порошенка негайно звільнити Міхеіла Саакашвілі.