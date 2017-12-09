У Львові всі будинки на 80 вулицях залишились без води
Субота, 9 грудня 2017, 21:10
У Львові через аварію на водогоні без води залишились мешканці всіх будинків на 80 вулицях.
Про це повідомила прес-служба Львівської міськради.
"Як повідомили в "Львівводоканалі", вночі трапилась аварія на магістральному водогоні "Плугів-Винники", через що частина вулиць у Личаківському районі без води. Роботи тривають, відновити водопостачання планують завтра зранку", - йдеться у повідомленні.
Прес-служба уточнює, що аварія сталися на водогоні у селі Чижиків
"Львівводоканал" просить вибачення у львів’ян за незручності, пов’язані з аварією.