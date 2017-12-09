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У табір "Артек" привезли з РФ "офіційного" Діда Мороза

Субота, 9 грудня 2017, 22:56

У дитячий табір "Артек" привезли "офіційного Діда Мороза" Росії, який, за легендою, живе в російському місті Великий Устюг.

Про це повідомляє прес-служба кримського табору, передають "Крим. Реалії".

"Дивлячись у ваші очі, бачу вогники добра і надії. І я дуже хочу, щоб світло вашої доброї мрії і надії, які живуть у ваших серцях, обов'язково справдилися. А я завжди буду допомагати вам своєю чарівною владою", - цитує прес-служба слова "офіційного" Діда Мороза.

В також повідомленні йдеться, що він привітав дітей з Новим роком і розповів, що відкриє на території табору резиденцію свого помічника,

Як відомо, підконтрольний Кремлю уряд Криму передав в федеральну власність Росії майно найбільшого на півострові дитячого табору "Артек" в березні 2015 року.

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно дитячого табору "Артек".

Теми: Крим
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