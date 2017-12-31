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Палестина відкликала свого посла зі США

Неділя, 31 грудня 2017, 23:20

Палестинська адміністрація заявила про відкликання свого посла із Вашингтона для консультацій.

Про це повідомляє BBC з посиланням на палестинське інформаційне агентство Wafa.

Така заява Палестини - реакція на рішення президента США Дональда Трампа перенести столицю Ізраїлю до Єрусалима.

Глава Палестинської адміністрації Махмуд Аббас наголосив, що не прийме ніякого мирного плану США після "жесту" Трампа.

Як повідомлялось, 6 грудня президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

193 члени Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй збиралися провести рідкісну спеціальну сесію 21 грудня на прохання мусульманських держав щодо рішення президента США Дональда Трампа про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може зменшити фінансову допомогу тим країнам, які проголосують за резолюцію ООН, в якій США закликають відкликати офіційне визнання Єрусалиму столицею Ізраїля.

Як відомо, Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю, попри погрози президента США Дональда Трампа.

Теми: СШАІзраїль
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