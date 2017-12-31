Британія планує створити національну криптовалюту
Центральний Банк Великої Британії в 2018 році може дозволити створення і введення в обіг національної криптовалюти.
Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на представника регулятора.
Зазначається, що у 2015 році Банк Англії створив спеціальний відділ, фахівці якого вивчають можливість створення криптовалюти.
Як пише The Telegraph, вона повинна бути прив'язана до національної валюти Великої Британії - фунту стерлінгів.
Прогнозується, що національна криптовалюта, у разі введення в обіг, дозволить британським підданим відмовитися від звичайних банків і зберігати свої гроші в цифровій формі.
Як відомо, у Білорусі створили власну криптовалюту.
Як повідомлялось, президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про створення венесуельської криптовалюти Petro.