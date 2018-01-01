Російський опозиціонер Навальний записав "президентське" новорічне звернення

Російський опозиціонер Олексій Навальний записав новорічне звернення у стилістиці президентського привітання.

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"У традиції новорічного звернення треба б сказати - це був непростий, складний рік для всієї РФ, а в наступному році нам знову доведеться затягнути паски. Але чесно зізнаюся, якщо ви ще самі не помітили, Кремль за моєю спиною поки намальований, не справжній, тому за всю Росію говорити не буду", - підкреслив політик.

"Для мене цей рік був цікавим, я об’їхав всю країну, познайомився і потоваришував з величезною кількістю прекрасних сміливих людей. Бажаю усім, незалежно від політичних поглядів, щасливого Нового року", - додав опозиціонер.

Як відомо, 30 грудня 2017 року Верховний суд РФ відхилив скаргу Навального на відмову ЦВК РФ в реєстрації ініціативної групи для самовисування його кандидатом в президенти.

24 грудня ініціативна група провела збори і висунула кандидатом на пост президента Росії Олексія Навального.

ЦВК ухвалила рішення "відмовити у реєстрації групи виборців, створеної для підтримки самовисування кандидата на посаду президента РФ Олексія Навального і його уповноважених представників, в зв'язку з відсутністю у кандидата пасивного виборчого права".

У відповідь Навальний закликав виборців бойкотувати результати виборів-2018 в РФ.

ЦВК Росії неодноразово попереджав, що Олексій Навальний не буде зареєстрований як кандидат через судимість - у 2013 році він був засуджений на 5 років умовно у справі "КировЛес". Вирок був оскаржений в ЄСПЛ і скасований Верховним судом, але потім суд в Кірові знову призначив таке ж покарання.

Вибори президента РФ призначено на 18 березня 2018 року - річницю анексії Криму Росією.