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Активісти у Москві підтримали українських політв'язнів Кремля

Понеділок, 1 січня 2018, 03:27

Учасники російської ініціативи "Стратегія-30" 30 грудня 2017 року провели у Москві традиційну щомісячну акцію "День політзека".

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Активісти розгорнули плакати на підтримку українського режисера Олега Сенцова, Олександра Кольченка, активіста Володимира Балуха, кримськотатарських фігурантів справи "Хізб ут-Тахрір" і російських політв'язнів.

"Дуже погано йде справа в мусульманських республіках РФ. Там просто лютує так звана справа "хізбів" – це фальшиві, сфабриковані справи за звинуваченням у спробі захоплення влади й інша нісенітниця, абсолютно безпідставна. З позитивного – почався обмін військовополоненими між Україною і Росією. Ми вимагаємо терміново повернути на Батьківщину політзеків Сенцова і Кольченка і всіх українських в'язнів Кремля. Свободу політв'язням!" – наголосила активістка Віра Лаврешина.

У рамках акції "Стратегія-30" російські опозиційні активісти щомісяця 30 числа проводять "День політзека". Вони виходять на мирні пікети й акції з вимогами звільнення політв'язнів, припинення російської агресії щодо України, деокупації Криму.

Як відомо, на базі громадського проекту "Кримська солідарність" стартував проект для підтримки та розвитку дітей політв'язнів в анексованому Криму – "Кримське дитинство".

"Українська правда" у Threads

Теми: політв'язніСенцовРосіяКрим
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