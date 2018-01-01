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В Ірані затримали 200 протестувальників

Понеділок, 1 січня 2018, 05:24

У ході антиурядових протестів у Тегерані правоохоронці затримали 200 демонстрантів.

Про це повідомляє DW з посиланням на віце-губернатора міста Алі Асгара Нассербрахта.

За словами Нассербрахта, серед затриманих - 40 "ватажків нелегальних зібрань".

Як відомо, раніше на тлі масових протестів іранська влада заблокувала соціальну мережу Instagram і додаток для обміну повідомленнями Telegram. Зазначається, що рішення про блокування мереж здійснено "задля підтримки миру і безпеки громадян".

Як повідомлялось, в Ірані тривають антиурядові демонстрації, викликані невдоволенням економічним становищем і корупцією.

Протести є найсерйознішими з 2009 року, коли в країні відбулися заворушення, що спалахнули після суперечливого переобрання тодішнього президента Махмуда Ахмадінежада.

Під час заворушень у суботу загинули двоє людей. 

Президент США Дональд Трамп вважає протести в Ірані закономірними, зважаючи на те, що "іранська влада краде гроші людей і витрачає на терористичну діяльність".

"Українська правда" у Threads

Теми: Іран
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