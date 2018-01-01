В українській діаспорі Канади назвали основні пріоритети діяльності

Основним пріоритетом української громади Канади є продовження канадської технічної допомоги Україні.

Про це заявив президент Конгресу українців Канади Павло Грод, передає Укрінформ.

"Перший пріоритет – це продовження канадської технічної допомоги Україні. Термін більшості проектів спливає у 2018-2019 роках і є загроза, що фінансування не буде продовжене. Новий міністр має інші пріоритети, до яких входить посилення ролі жінок і подолання бідності. України серед них немає, тож ми наполегливо працюємо, аби переконати уряд змінити фокус й продовжити технічну допомогу", – підкреслив Грод.

За його словами, загальний обсяг щорічної технічної допомоги від Канади Україні досягає $50 млн.

"Ця допомога дуже важлива, бо направлена у першу чергу на втілення реформ", – наголосив він.

"Другим пріоритетом є лідерська роль Канади у розміщенні в Україні миротворчої місії. І третім – аби Україна стала пріоритетом "Великої сімки" у 2018 році, коли цю організацію очолюватиме Канада", – додав президент Конгресу українців Канади.

Як відомо, Грод розповів, що уряд Канади підтримує Україну у боротьбі з російською агресію і не збирається скасовувати санкції проти Москви.

Раніше повідомлялося, що українська діаспора у Канаді закликала Оттаву посилити тиск на РФ через переслідування окупаційною владою Криму місцевих активістів.