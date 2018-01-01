Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

2017 рік став найбезпечнішим за всю історію авіації

Понеділок, 1 січня 2018, 08:27
2017 рік став найбезпечнішим за всю історію авіації

За минулий рік від авіакатастроф загинули 67 людей, що є найнижчим показником за всю історію.

Про це повідомляє нідерландська організація Aviation Safety Network.

"Починаючи з 1997 року, середня кількість нещасних випадків з літаками показувала стабільне та впевнене зменшення, значною мірою через посилення заходів безпеки міжнародними авіаційними організаціями", - зазначив голова організації Харро Рантер.

З 67 смертей у авіакатастрофах у 2017 році більшість людей загинули, перебуваючи на землі. Це найнижчий показник смертності через авіакатастроф за всю історію.

Нідерландська організація наводить для порівняння дані за 2016 рік. Тоді трапилося 16 авіакатастроф, через які загинули 303 людини.

Сьогодні ймовірність того, що на пасажирському рейсі трапиться авіакатастрофа, становить 1 до 9,2 мільйона.

"Українська правда" у Threads

Теми: авіатранспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
авіа
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Чехія надасть Україні вертольоти та допоможе з підготовкою пілотів F-16
Байден був проти призначення Воллеса генсеком НАТО через F-16 для України - ЗМІ
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: