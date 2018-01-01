Путін пригадав дитинство і зізнався у ненависті до камер

Президент РФ Володимир Путін розповів, що його сім'я "жила небагато", але могла собі дозволити купити телевізор, і зізнався, що не любить з'являтися перед телекамерами.

Про це Путін заявив в ефір ювілейної програми "Время" на "Первом канале", пише "ТАСС".

"Ми жили небагато, але телевізор у нас був", - розповів Путін і додав, що його батьки "жили від зарплати до зарплати а частенько і позичали до зарплати".

Також президент РФ зізнався, що не дуже любить з'являтися на телеекрані.

"Я намагався бути трошки не публічною людиною ... Що стосується взагалі роботи з камерою, ... для мене завжди було ... не можу сказати огидно. Але було неприємним ... всякий макіяж і таке інше. Це завжди викликало і досі викликає у мене якийсь внутрішній протест і неприйняття. Я цього не люблю", - додав Путін.