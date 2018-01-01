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У 2018-му прогнозують зростання продажів легкових авто до 69 млн одиниць

Понеділок, 1 січня 2018, 16:53

Продаж легкових авто повільно зростає і 2018 року сягне рекордних 69 млн одиниць.

Про це йдеться у матеріалі британського тижневика The Economist, пише "Тиждень". 

При цьому річна динаміка сповільниться до менш ніж 3%. 

За даними видання, причинами цього є "млява експансія у Європі та підвищення відсоткових ставок у США". 

"Найслабше авто продаватимуться в Сінгапурі: там зміни у системі відшкодувань (щоб зменшити шкідливі викиди в повітря) призведуть до падіння реєстрації нових авто на 34%. Підйом спостерігатиметься в Східній Європі, на Близькому Сході, в Африці та Латинській Америці. Продаж у Венесуелі впаде на 20% — до менш ніж 1% пікового показника", — пише The Economist.

"Українська правда" у Threads

Теми: автоекономіка
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