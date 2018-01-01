Штаб АТО: Повного припинення вогню досі немає

Протягом 1 січня у зоні проведення АТО бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у понеділок.

За даними штабу, обстріли ведуться із застосуванням заборонених зразків озброєння.

Зокрема, на донецькому напрямку у новорічну ніч бойовики понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння укріплення сил АТО біля Павлополя.



"На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Українська правда