Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб АТО: Повного припинення вогню досі немає

Понеділок, 1 січня 2018, 17:41

Протягом 1 січня у зоні проведення АТО бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО ввечері у понеділок.

За даними штабу, обстріли ведуться із застосуванням заборонених зразків озброєння. 

Зокрема, на донецькому напрямку у новорічну ніч бойовики понад годину вели вогонь по позиціях ЗСУ з 82-мм мінометів, гранатометів різних видів та стрілецької зброї.

На Приазов’ї противник обстріляв з міномету калібру 120-мм і піхотного озброєння укріплення сил АТО біля Павлополя.

"На інших ділянках нашої оборони порушень перемир’я не зафіксовано", - йдеться у повідомленні. 

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбасМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
Усі новини...
Реклама: