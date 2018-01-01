Під консульством РФ у Нью-Йорку вимагали звільнити Сенцова

У Нью-Йорку під консульством Росії провели акцію з вимогою звільнити незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на Facebook режисера-документаліста та продюсера Андрія Загданського.

"Ми прийшли і сказали: "Звільніть Олега Сенцова". І ще ми сказали, що ми пам’ятаємо про нього. І будемо думати про нього в новорічну ніч", – зазначив Загданський.

"Побажаємо Сенцову свободи у 2018-му. ... І безмежній кількості інших невинно засуджених, імен яких ми не знаємо", - додав він.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Згодом Сенцова, який перебував у колонії Якутська, перевели у колонію суворого режиму в Іркутську.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх. Росія на заклики не реагує.

28 грудня президент Петро Порошенко заявив, що дав доручення негайно відновити переговори з РФ щодо повернення українців, які перебувають в ув'язненні на території РФ і на окупованих територіях.