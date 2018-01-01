В Іспанії підбили підсумки каталонської кризи: збитки - мільярд євро

Референдум про незалежність Каталонії і подальша криза коштували уряду Іспанії 1 мільярд євро.

Про це у коментарі іспанському радіо SER заявив міністр економіки Іспанії Луїс де Гіндос, пише Anadolu.

За словами де Гіндоса, якщо раніше зростання економіки Каталонії становило 0,9%, тобто 1/5 частину ВВП Іспанії, то через кризу цей показник скоротився до 0,4%.

Міністр зазначив також, що ситуація у регіоні викликала "занепокоєння і невпевненість у населення".

Раніше АР повідомляла, що за жовтень Каталонія через напружену ситуацію навколо референдуму про незалежність втратила майже 15 тисяч робочих місць.

Як відомо, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії.

Сенат Іспанії у свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії.

Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість відстороненого Карлеса Пучдемона.

Пізніше Карлес Пучдемон поїхав до Бельгії, де він заявив, що не проситиме політичний притулок у Бельгії, однак в Іспанію не повернеться.

У той же день Генпрокуратура подала позови проти колишнього керівництва Каталонії за звинуваченням у вчиненні заколоту.

21 грудня відбулися дострокові вибори в регіональний парламент Каталонії. Партії, що підтримують незалежність автономії, зберегли абсолютну більшість.

Пучдемон назвав результати виборів перемогою Каталонської республіки над монархією.

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що має намір скликати на 17 січня перше засідання новообраного парламенту Каталонії.

30 грудня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив про вимогу до Мадрида відновити його уряд, який було усунено після референдуму про незалежність.