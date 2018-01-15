Вирахували міліціонера, який на замовлення Януковича і Кº розікрав колекцію

На Запоріжжі викрили колишнього правоохоронця, який зі спільниками заволодів раритетною зброєю відомого запорізького колекціонера Леоніда Петрашина, спричинивши збитків останньому на понад 30 мільйонів гривень.

Про це інформує прес-секретар Генпрокуратури Андрій Лисенко 15 січня.

"На днях прокуратурою Запорізької області повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України одному з колишніх керівників ГУ МВС України в Запорізькій області, який у 2010 році за попередньою домовленістю з невстановленими особами заволодів раритетною зброєю відомого колекціонера Запоріжжя, чим спричинив останньому збитків на загальну суму понад 30 млн. грн", – повідомляє речник ГПУ.

За словами Лисенка, на даний час досудове розслідування триває, встановлюються інші особи, причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Підозрюваний перебуває у розшуку.

Як відомо, запорізький колекціонер Леонід Петрашин позбувся значної частини унікальної колекції старовинної зброї в 2010 році, коли правоохоронці незаконно вилучили кількасот цінних експонатів вогнепальної та холодної зброї. На самого ж колекціонера завели кримінальну справу. Петрашин заявляв, що зброя осіла у поплічників Віктора Януковича, який на той момент обіймав посаду президента.

Після перемоги Революції Гідності деякі зниклі експонати знаходили в Межигір’ї та маєтку екс-генпрокура Віктора Пшонки.

У березні 2017 року колекціонеру повернули частину зброї.