У США спрогнозували, якою була б війна з РФ

Американська аналітична компанія спрогнозувала, як росіяни воювали б із рівним за силою супротивником.

Про це з посиланням на публікацію аналітичної компанії RAND пише Голос Америки.

Експерти зазначають, що ніщо не вказує на бажання Росії розв'язати конфлікт із майже рівним, або рівним їй за силою військовим супротивником, а лідери Росії розуміють несприятливі обставини, із якими їх країна зіткнулася б у випадку тривалого конфлікту із суперником подібним до Північноатлатичного альянсу.

How might #Russia's military fight in the event of a major conflict against a peer or near-peer adversary? New paper: https://t.co/X37YcfLUTO — RAND Corporation (@RANDCorporation) 1 січня 2018 р.

На думку авторів публікації, конфлікт Росії із США, однією з країн Європи, або Китаєм міг би виникнути "або внаслідок непорозуміння, або у випадку змін на чолі країни, внаслідок яких до влади прийшла б більш агресивна, менш обережна група політичних, чи військових лідерів у будь-якій із зазначених країн".

На випадок такого конфлікту, у Rand пропонують викладку провідних характеристик способу ведення збройними силами Росії бойових дій проти рівного, або майже рівного військового супротивника.

Росія намагатиметься уникнути прямого зіткнення з рівним, або майже рівним за силою військовим супротивником за допомогою оборонних систем і ударних озброєнь з розширеним ударним радіусом, вважають експерти.

Беручи до уваги слабкість неядерних збройних сил Росії у тривалому протистоянні з рівним або майже рівним військовим супротивником, Росія спробує використати стратегію непрямих дій та асиметричні відповіді у різних вимірах ведення бою з метою надолужити ймовірний дисбаланс.

Для цього Росія може вдатись до погроз використання, або ж - до використання своєї ядерної зброї у відповідь на неядерну атаку, яка загрожуватиме підірвати контроль правлячого режиму над державою, або ж нестиме загрозу ядерним силам Росії, як чиннику стримування.

Експерти вказують, що завдяки нещодавнім реформам, більший відсоток підрозділів збройних сил Росії готовий до негайної участі у бойових діях незначної тривалості, але водночас загальна кількість військових підрозділів зменшилась. При цьому вони можуть оперативно переміщуватись з використанням залізниці.

Крім того, у випадку такого конфлікту, Росія намагатиметься застосовувати сили особливого призначення, парамілітарні групи та лояльних до неї цивільних.

На оперативному та тактичному рівнях Росія, швидше за все, зосередиться на тому, щоб зірвати, послабити, або знищити системи управління військами супротивника та його здатність завдавати удару з відстані.

При цьому сама вона буде вдаватися до масованих непрямих обстрілів (особливо з далекої відстані), результатами яких будуть користатись високомобільні бойові одиниці з істотною вогневою потужністю.

"Збройні сили Росії покращились до такого рівня, що зараз вони є надійним інструментом національної сили, який може використовуватись в обмеженому контексті заради досягнення важливих національних інтересів", - відзначає аналіз компанії RAND.