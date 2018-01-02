Польща клопоче за розміщення командування НАТО на своїй території

Один із нових командних центрів НАТО має бути розміщений на території країн Центральної Європи. Не виключено, що це буде Польща.

Про це повідомляє Польське радіо.

Польща задекларувала, що клопотатиметься про розміщення одного з нових командних центрів НАТО на своїй території.

"Польща особливо задоволена цією пропозицією, ми готові брати участь у створенні одного з них як співорганізатор цього нового командування", – заявив у листопаді в Брюсселі міністр національної оборони Антоні Мацєревич.

Очікувані рішення є продовженням змін, які почалися під час самітів Альянсу в Уельсі 2014 року та у Варшаві 2016 року.

Перший з нових центрів командування має бути створений у США і його завданням є допомогти в справному переміщенні військ та обладнання через океан до Європи.

Другий командний центр планується в центральній частині Європи, він має координувати пересування військ на континенті.

"Ми повинні в окремих країнах спрощувати для армії перетин кордону. Потребуємо також достатньо багато транспортних засобів, великою мірою від приватного сектора", – заявив у листопаді минулого року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Як можливе місце дислокації командування називають також Німеччину, а остаточне рішення має бути прийняте в лютому.

НАТО планує також поліпшити інфраструктуру, зокрема дороги, мости, порти та аеропорти, необхідні при перевезенні військових сил. Це буде однією з тем саміту Альянсу, запланованого на липень у Брюсселі.