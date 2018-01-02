Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Вбивство Ноздровської – виклик для держави

Вівторок, 2 січня 2018, 11:42

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що розслідування вбивства Ірини Ноздровської – це тест для держави на здатність захистити жінок-активісток.

"Словом року в багатьох словниках став фемінізм. У нас стало краще з жіночими конгресами, але не з домашнім насильством і роллю жінок у політиці", – написав він у Твіттері.

"Вбивство Ірини Ноздровської – виклик для держави та тест для суспільства на здатність захистити жінок-активісток, справедливість взагалі і спроможність її забезпечити", – вважає Клімкін.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився дати свідчення. За його словами, вони зустрічалися з листопада 2016-го до червня 2017 року, а в останнє він бачив загиблу у серпні.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський. 

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб. 

Теми: вбивствоправа людиниКлімкін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
вбивство
У КПРФ заявили про вбивство лідера компартії Придністров'я
Убивство російського капітана Ржицького: у РФ заявили про затримання підозрюваного
Убивство російського капітана Ржицького: родичі заявили, що він пішов з армії до війни
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: