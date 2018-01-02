Клімкін: Вбивство Ноздровської – виклик для держави

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що розслідування вбивства Ірини Ноздровської – це тест для держави на здатність захистити жінок-активісток.

"Словом року в багатьох словниках став фемінізм. У нас стало краще з жіночими конгресами, але не з домашнім насильством і роллю жінок у політиці", – написав він у Твіттері.

"Вбивство Ірини Ноздровської – виклик для держави та тест для суспільства на здатність захистити жінок-активісток, справедливість взагалі і спроможність її забезпечити", – вважає Клімкін.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області виявили тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Колишній наречений убитої Ірини Ноздровської Віталій Сергеєв відмовився дати свідчення. За його словами, вони зустрічалися з листопада 2016-го до червня 2017 року, а в останнє він бачив загиблу у серпні.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.