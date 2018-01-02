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Версію самогубства Ноздровської слідство не розглядає

Вівторок, 2 січня 2018, 13:07
Версію самогубства Ноздровської слідство не розглядає

Слідство не допускає, що юристка Ірина Ноздровська наклала на себе руки.

Про це заявив начальник поліції Київської області Дмитро Ценов учасникам мітингу, які вимагають під обласним управлінням поліції знайти вбивць юристки.

"Версія самогубства не розглядається. Однозначно", – заявив він.

Крім того, Ценов стверджує, що Ноздровська не зверталася до правоохоронних органів із заявами про погрози на її адресу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Поліція просить громадян утриматися від "передчасних суджень і висновків", а всіх, хто бачив загиблу в день зникнення, 29 грудня, або став свідком підозрілих обставин, просять повідомляти правоохоронцям.

Як відомо, правозахисницю Ірину Ноздровську, яка проживала в с.Демидів Вишгородського району, знайшли мертвою в ріці 1 січня. Зникла вона 29 грудня, правоохоронці почали шукати жінку 30 грудня

Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.

Слідство у справі про вбивство юристки Ірини Ноздровської допитало вже близько 50 осіб, а на результати розтину ще чекає.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували – й вона повідомляла про це поліцію.

Ноздровська тривалий час домагалася вироку для вбивці своєї сестри Світлани, яку в 2015 році на смерть збив п'яний племінник голови Вишгородського райсуду Дмитро Россошанський.

У червні 2017 року Россошанського засудили до 7 років позбавлення волі.

27 грудня відбувся розгляд апеляційної скарги – суд відмовив адвокатам Россошанського, відправив справу до першої інстанції і продовжив звинувачуваному арешт на 60 діб.

Під час засідання суду батько Россошанського пригрозив Ноздровській: "Ти погано закінчиш".

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївська областьполіція
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