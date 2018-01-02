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Кабмін звільнив перекладача Гройсмана, не дочекавшись рішення суду

Вівторок, 2 січня 2018, 15:21

Кабінет міністрів звільнив заступника керівника протоколу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, який підозрюється в роботі на російські спецслужби.

Про це пишуть "Українські новини", посилаючись на інформацію, отриману в секретаріаті уряду.

"Єжов Станіслав Станіславович звільнений від 21.12.2017 з посади заступника керівника протоколу прем'єр-міністра відповідно до наказу державного секретаря Кабінету міністрів Володимира Бондаренко", - сказано у листі з Кабміну.

Подання на звільнення було внесено керівником апарату прем'єра.

Як відомо, 20 грудня Служба безпеки України затримала на робочому місці чиновника секретаріату Кабміну, який передавав російським кураторам інформацію про діяльність українського уряду. ЗМІ з’ясували, що йдеться про Станіслава Єжова – заступника керівника протоколу прем'єр-міністра.

СБУ кілька місяців "вела" його за згодою прем'єр-міністра Володимира Гройсмана для документування контактів Єжова з російськими спецслужбами.

За даними СБУ, затриманий інформував спецслужби Росії про зарубіжні поїздки і переговори прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Шевченківський суд обрав Станіславу Єжову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.

Сам він провину не визнає.

Всі подробиці про затримання, і про самого Єжова читайте у статті: Шпигуне, вийди геть. Усе про скандал із перекладачем Гройсмана.

Теми: ГройсманКабінет міністрівшпигунствозвільнення
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