Тепла погода ще потішить українців

Найближчої доби погоду України визначатиме тепла повітряна маса атлантичного походження, у північно-західній частині країни - атмосферний фронт.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр.

У середу, 3 січня, вночі у західній частині країни дощ, у Карпатах з мокрим снігом, вдень у північних, Закарпатській, Вінницькій і Черкаській областях невеликий дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 4 ° тепла до 1 ° морозу; вдень 2-7 ° тепла, на півдні країни до 10 ° тепла, на високогір'ї Карпат протягом доби 0-3 ° морозу.

У Києві вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 3-5 ° тепла.

У четвер невеликі, вночі на заході країни, вдень у південних і центральних областях помірні опади у вигляді дощу і мокрого снігу. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5 ° тепла, на півдні країни до 8 ° тепла.

У Києві - невеликий дощ і мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 ° тепла, вдень 3-5 ° тепла.