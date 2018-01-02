Директору НДІ, що погорів на хабарі, обрали арешт або 3 мільйони застави

Суд обрав запобіжний захід директору науково-дослідного інституту агроекології і природокористування Оресту Фурдичку, який підозрюється у вимаганні 500 тисяч доларів хабара.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За її даними, 31 грудня детективи НАБУ затримали підозрюваного та його спільника одразу після отримання частини хабара у розмірі 300 тисяч доларів.

За даними слідства, усього вони вимагали 500 тисяч для буцімто передачі керівництву Національної академії аграрних наук України. Сума передбачалася за безперешкодне виконання договору про спільну діяльність між інститутом та підприємством.

31 грудня затриманим повідомлено про підозру, а 1 січня слідчий суддя обрав директору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб із альтернативою застави у 3 млн гривень, а його співучаснику – той самий строк тримання під вартою з альтернативою застави в 1 млн гривень.

Як відомо, 30 грудня детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.

65-річний Орест Фурдичко з початку 90-х очолював лісову галузь Львівщини і саме з його ім’ям преса пов’язувала масштабні зловживання у цій галузі.

У 1990-1997 рр. був депутатом Львівської облради, у 1997-1998 рр. – був головою Львівської облради. У 1998-2002 роках був народним депутатом України, пізніше працював на керівних посадах у Держкомітеті лісового господарства України та у міністерстві охорони навколишнього середовища. У травні 2017 року президент нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.