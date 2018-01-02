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ГПУ спіймала Росію на черговій брехні про катастрофу МН17

Вівторок, 2 січня 2018, 16:30
ГПУ спіймала Росію на черговій брехні про катастрофу МН17

Заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що інформація про наміри Міжнародної слідчої групи 2 січня оприлюднити прізвища 120 осіб, причетних до катастрофи Boeing MH17, не відповідає дійсності.

Про це він написав у Facebook.

"Повідомлення в ЗМІ про нібито намір оприлюднити прізвища міфічних 120 осіб, причетних до збиття малайзійського Боїнгу МН17, не відповідають дійсності та є нічим іншим, ніж спробою російської пропаганди відволікти увагу від звинувачень в смоленській трагедії", - зазначив Єнін.

Заступник генпрокурора додав, що уряди Украіни та Нідерландів продовжують координувати зусилля з метою притягнення винних до відповідальності за вчинення теракту в небі над Донбасом.

Раніше російські ЗМІ поширили інформацію, що 2 січня Нідерланди поширять список причетних до збитття малайзійського літака Boeing над Донеччиною.

ЗМІ зазначали, що слідство встановило 120 осіб, які пов’язані до організації та виконання теракту.

Як відомо, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 в Донецькій області.

Загинули 298 осіб, що перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Міжнародна команда розслідувачів Bellingcat оприлюднила доповідь, в якій йдеться про те, що перевезення установки "Бук", з якої імовірно був збитий літак рейсу MH17, здійснював відставний російський генерал-майор Сергій Дубинський.

Українська правда

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Теми: ГенпрокуратураРосіякатастрофи
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