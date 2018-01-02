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Через п’яне ДТП у Рівному шкоди зазнали 25 автівок і 3 людини

Вівторок, 2 січня 2018, 17:11
Через п’яне ДТП у Рівному шкоди зазнали 25 автівок і 3 людини

У Рівному автомобіль Mercedes протаранив бетонний паркан і "пройшовся" по припаркованих за ним п’ятьох машинах, уламки паркану пошкодили ще 20 авто.

Про це повідомляє управління поліції Рівненської області.

ДТП сталася у вівторок, 2 січня, близько третьої ночі на вулиці Євгена Коновальця в обласному центрі.

Поліцейські на місці події з’ясували, що 26-річний рівнянин за кермом Mercedes S 500 перевищив швидкість, не впорався із керуванням та врізався у бетонний паркан, зламавши близько 15 метрів огорожі.

У результаті зіткнення було пошкоджено п’ять автомобілів, які стояли вздовж паркану. Крім того, уламки огорожі пошкодили ще 20 припаркованих неподалік транспортних засобів.

Унаслідок ДТП водій отримав відкриту черепно-мозкову травму. Його без свідомості госпіталізували у реанімаційне відділення центральної міської лікарні. Медики оцінюють його стан як важкий.

У салоні іномарки перебувало ще троє пасажирів: у 39-річного рівнянина діагностували перелом плеча, у 40-річного жителя обласного центру – легкі тілесні ушкодження. Ще один не постраждав.

За словами лікарів, усі потерпілі мали запах алкоголю, утім остаточні результати стануть відомі після експертизи відібраних зразків крові.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху поліцейські розпочали досудове розслідування.

 
 
 
 

Українська правда

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Теми: ДТПРівне
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