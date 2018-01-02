Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойовики обстрілювали сили АТО з мінометів і гранатометів

Вівторок, 2 січня 2018, 17:54

Російсько-окупаційні війська порушували перемир’я на Донецькому напрямку, застосовуючи, окрім піхотного озброєння, міномети. 

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 2 січня 2018 року.

Зазначається, що впродовж дня бойовики здійснили два прицільних обстріли опорних пунктів сил АТО.

"На Донецькому напрямку противник вів вогонь по позиціях Збройних Сил України з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї біля Верхньоторецького", - йдеться у повідомленні.

У передмісті Авдіївки бойовики обстріляли наші оборонні укріплення з великокаліберних кулеметів.

Українські воїни не відкривали вогонь у відповідь. На інших ділянках української оборони не зафіксовано порушень перемир’я.

Теми: АТОДонбасРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
06:30
Загроза балістики: У всіх областях країни, окрім західних, була оголошена повітряна тривога
05:52
З Латвії видворили 82-річного голову Латвійсько-російської асоціації
05:21
Російські військові все частіше збивають власні безпілотники на лівому березі Херсонщини - ISW
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке сталося виверження вулкану
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
Усі новини...
Реклама: