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У 2017 році викрили більше 300 бойовиків - поліція Донеччини

Вівторок, 2 січня 2018, 18:38

У поліції Донеччини розповіли, що у минулому році викрили більше 300 бойовиків.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Всього в 2017 році поліція Донеччини викрила більше 300 бойовиків. З них 240 затримані, 61 – встановлений та оголошений в розшук", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулий тиждень поліція оголосила про підозри у "створенні не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності" десяти бойовикам.

"Більшість з них були виявлені у звільнених містах - Слов’янську, Костянтинівці, Бахмуті, Торецьку. А двоє, мешканці окупованих Донецька та Макіївки, були затримані під час перевірки на контрольно-пропускному пункті під час спроби перетину лінії розмежування", - розповіли у відомстві.

Всім десяти бойовикам оголошено про підозру за ч.2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Теми: Донбасполіціявійна
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