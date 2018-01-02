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Росія розробляє криптовалюту для уникнення санкцій – FT

Вівторок, 2 січня 2018, 20:08
Росія розробляє криптовалюту для уникнення санкцій – FT
ТАСС

Російські чиновники розробляють криптовалюту, щоб уникнути міжнародних фінансових санкцій.

Про це повідомляє Financial Times, передає The Hill.

Видання зазначає, що президент Росії Володимир Путін доручив державним установам працювати над "крипторублем".

Криптовалюта стане ще одним способом для проведення фінансових операцій в рублях та уникнення санкцій, які обмежують можливості фінансування країни.

FT підкреслює, що у Росії ще далеко від випуску "крипторубля". Однак він допоможе протистояти спробам США перешкоджати російській економіці.

Як відомо, Сполучені Штати заборонили десяткам російських державним чиновникам, агенціям, компаніям та союзникам Путіна користуватися своєю державною фінансовою системою та проводити операції з доларами. Санкції започаткували після анексії Криму Росією у 2014 році.

Видання відзначає, що робота над створенням власної криптовалюти у Росії відбувається на тлі того, як у США американські регулятори та законодавці намагаються зрозуміти фінансову технологію цифрових валют, яка наразі переживає своє активне зростання.

Регулятори попередили інвесторів, що цифрові валюти підлягають федеральному фінансовому регулюванню і закликали ставитися до них з обережністю.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіягрошісанкціїСША
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