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Поліція ще не оголосила підозру через вбивство Ноздровської

Вівторок, 2 січня 2018, 21:21

Поліція ще не оголосила підозру через вбивство юристки Ірини Ноздровської.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції Київської області Дмитро Ценов.

"Нікому підозру не оголошено. Сьогодні у мене був товариш Ірини, який надав відеозапис. Зараз ми його опрацьовуємо", - розповів він.

Крім того, до Вишгородського відділення поліції Головного управління нацполіції в Київській області зайшла група активістів, щоб дізнатися про хід розслідування, повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що біля відділку поліції було більше десяти громадських активістів та представники ЗМІ. Однак журналістів не допустили на зустріч.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявбивствоКиївська область
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