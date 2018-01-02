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Донька Ноздровської розповіла, кого підозрює у вбивстві матері

Вівторок, 2 січня 2018, 22:35

Донька вбитої юристки Ірини Ноздровської Анастасія розповіла, кого підозрює у вбивстві матері.

Про це повідомляє ТСН.

"Це може бути помста. Її тримали, а потім вени перерізали і скинули в річку. Вони хотіли, щоб вона підписала документи, що не має до них ніяких претензій", — розповіла Анастасія Ноздровська.

Вона розповіла, що їхній сусід погрожував її родині.

"Від нього погрози надходили постійно. Це, виходить, наш сусід. Він сидів у в’язниці. Він погрожує моїм батькам, бо його друг – Росошанський", — сказала донька вбитої юристки.

Однак чоловік заперечив слова Анастасії Ноздровської. За його словами, в останній раз він бачив убиту юристку на засіданні суду, на якому суд відправив його приятеля у СІЗО.

"29-го чи 27-го числа на суді був. Востаннє її бачив", - стверджує сусід убитої.

Крім того, за твердженнями Анастасії Ноздровської, поліція не допитала тих осіб, кого підозрює дівчина.

Як відомо, 1 січня поліція повідомила, що у Вишгородському районі Київської області знайшли тіло жінки. Виявилося, що це юристка Ірина Ноздровська, розшук якої почали 30 грудня.

Ноздровська кілька років займалася справою про загибель своєї сестри Світлани Сапатінської, яку 30 вересня 2015 року у с.Демидів насмерть збив племінник глави суду Вишгородського району Дмитро Россошанський.

У травні 2017 року Росошанського засудили до 7 років ув’язнення, його захист подав апеляцію.

27 грудня Апеляційний суд Києва відмовив йому у звільненні і продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

За словами близьких і знайомих, Ноздровській погрожували, й вона повідомляла про це поліцію.

"Українська правда" у Threads

Теми: вбивствоКиївська областьполіція
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