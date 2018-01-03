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ДТП у Києві: п'яний суддя намагався втекти у "швидкій"

Середа, 3 січня 2018, 00:00
ДТП у Києві: п'яний суддя намагався втекти у швидкій

У Києві на повороті на Білогородку біля Житомирської траси сталася п’яна ДТП, учасником якої став суддя з Білої Церкви.

Про це у прямій трансляції з місця аварії повідомляє спільнота dtp.kiev.ua.

"Водій автомобіля Ford, рухаючись з боку Білогородки в напрямку Житомирської траси, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в автомобіль Renault, який від удару вилетів в кювет і перекинувся на бік. Водій Renault з серйозними травмами госпіталізований", - йдеться у повідомленні.

"За кермом Ford був місцевий суддя - Усатов Дмитро Дмитрович, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Він намагався втекти на "швидкій", його затримали", - передає спільнота.

На місці події працюють патрульна поліція і слідчо-оперативна група.

Усатов є суддею Києво-Святошинського райсуду.

Теми: ДТПКиїв
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