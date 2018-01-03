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ОБСЄ за вихідні зафіксувала 361 вибух на Донбасі

Середа, 3 січня 2018, 00:24
ОБСЄ за вихідні зафіксувала 361 вибух на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ зафіксувала 361 вибух у зоні АТО за період з 19:30 29 грудня по 19:30 1 січня.

Про це йдеться у звіті організації від 2 січня.

"У період із вечора 29 до вечора 30 грудня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, зокрема майже 180 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою, коли було зафіксовано 36 вибухів", - наголосили в ОБСЄ.

"Із вечора 30 до вечора 31 грудня Місією було зафіксовано зменшення кількості таких порушень, зокрема приблизно 90 вибухів, а з вечора 31 грудня до вечора 1 січня - збільшення їхньої кількості, якщо порівнювати з попередньою добою, водночас число зафіксованих вибухів майже не змінилося (84)", - йдеться у звіті.

"У період із вечора 29 до вечора 30 грудня в Луганській області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зокрема один вибух, якщо порівнювати з попередньою добою, коли не було зафіксовано жодного вибуху", - повідомили спостерігачі.

"Із вечора 30 до вечора 31 грудня Місією було зафіксовано подальше зменшення кількості таких порушень, проте кількість вибухів збільшилася до 4. У період із вечора 31 грудня до вечора 1 січня СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши водночас зменшення кількості вибухів (2), якщо порівнювати з попередньою добою", - йдеться у звіті.

"СММ зафіксувала бойові броньовані машини, зенітну установку та інші ознаки наявності техніки військового типу в зоні безпеки. 30 грудня в підконтрольних урядові районах спостерігачі бачили броньований тягач (БТС-5Б) на причепі-платформі, який рухався у північному напрямку неподалік від смт Мирна Долина, а 1 січня - бронетранспортер (типу БТР), що стояв між будинками на північно‑західній околиці с. Перемога", - також наголосили в ОБСЄ.

Теми: ОБСЄДонбас
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