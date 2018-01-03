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Єгипет на 3 місяці продовжив надзвичайний стан

Середа, 3 січня 2018, 00:56

Міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило про продовження надзвичайного стану в країні, починаючи з 13 січня 2018 року.

Про це повідомляє інформаційне агентство MENA.

"Надзвичайний стан буде продовжено з метою вжиття заходів, необхідних для протистояння небезпекам та фінансуванню тероризму, забезпечення безпеки в усіх частинах країни", - йдеться в повідомленні.

Відповідний указ у вівторок, 2 січня, підписав президент країни Абдель Фаттах аль-Сісі.

Надзвичайний стан, який діє в Єгипті, вперше ввели у квітні минулого року і продовжили в липні та жовтні.

Як відомо, у листопаді 2017 року міністерство внутрішніх справ Єгипту оголосило найвищий рівень готовності силовиків після теракту на Синайському півострові.

У результаті вибуху загинули щонайменше 305 осіб.

Теми: Єгипет
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