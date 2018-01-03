Україна сподівається на розширення санкцій Канади проти РФ - посол

Україна сподівається на розширення у 2018 році санкцій Канади, накладених на порушників прав людини з РФ.

Про це заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко, передає "Укрінформ".

"Згідно із ухваленим наприкінці минулого року "актом Магнітського", перші 30 громадян РФ уже потрапили під персональні санкції як порушники прав людини. Ми сподіваємося, що в майбутньому зможемо повною мірою застосувати цей закон й проти тих росіян, які переслідують українців в Криму, на Донбасі й на території РФ", - наголосив посол.

"Ухваливши цей законодавчий акт, Канада показала світу дуже достойний приклад послідовного тиску на Росію", - додав він.

Як відомо, у жовтні 2017 року Канада ухвалила у третьому і остаточному читанні так званий "акт Магнітського", який дозволяє накладати санкції на порушників прав людини по всьому світу, в тому числі - у Росії.