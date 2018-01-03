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6 країн офіційно стали непостійними членами Радбезу ООН

Середа, 3 січня 2018, 01:49

Польща, Нідерланди, Кувейт, Перу, Кот-д’Івуар і Екваторіальна Гвінея 2 січня офіційно стали непостійними членами Ради безпеки ООН.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ці країни обрала Генеральна асамблея.

Зазначається, що Нідерланди будуть членом Радбезу протягом року, бо вони поділяють термін повноважень з Італією, яка працювала в організації у 2017 році.

Усі інші країни стали членами Ради безпеки на два роки.

До складу Ради безпеки ООН входять 15 членів. З них – п'ять постійних: Китай, Франція, Росія, Велика Британія та США. Вони мають право вето. Непостійними членами в Раді безпеки наразі є Казахстан, Швеція, Болівія і Ефіопія.

31 грудня 2017 року добіг кінця термін повноважень України, Єгипту, Японії, Сенегалу, Італії та Уругваю.

Як відомо, раніше генсек ООН Антоніу Ґутерріш закликав світових лідерів об'єднатися для подолання розколу.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООН
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