У Туреччині приєдналися до збору коштів для оплати штрафів активістам у Криму

Кримські татари, які проживають в Туреччині, підтримали акцію зі збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках "Кримського марафону".

Про це у Facebook повідомляє громадське об'єднання "Кримська солідарність".

Зокрема, кошти для сплати штрафів кримськотатарським активістам збирали в турецькому місті Гебзе.

Як відомо, 23 грудня 2017 року кримськотатарські активісти з громадського об'єднання "Кримська солідарність" оголосили про початок збору грошей для оплати адміністративних штрафів у рамках нового "Кримського марафону".

Як повідомлялося, кримські татари вийшли на поодинокі пікети по всьому Криму 14 жовтня 2017 року.

В руках вони тримали плакати "Мій народ не терорист", "Звинувачення в тероризмі і екстремізмі – це геноцид кримських татар" та інші.

18 грудня 2017 року в окупованому Росією Криму пройшли одночасно більше 70 адміністративних судів над кримськими татарами у справі про пікети 14 жовтня.

У Білогірську оштрафували на 10 тисяч рублів Садрі Муратова, такий же штраф призначили в підконтрольному Кремлю Совєтському райсуді Асану Сейдхалілову, Ельдару Алієву, Мустафі Расілову. У Київському райсуді Сімферополя штраф в 10 тис. рублів присудили Валерію Григорю.