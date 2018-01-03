Трамп попередив Палестину про можливе зменшення фіндопомоги

США можуть переглянути свою програму з фінансової допомоги Палестині у випадку відсутності прогресу в мирних переговорах з Ізраїлем.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"Ми щороку платимо Палестині сотні мільйонів доларів і не отримуємо подяки чи поваги. Вони навіть не хочуть вести давно запізнілі мирні переговори із Ізраїлем. Якщо палестинці більше не хочуть говорити про мир, чому ми маємо здійснювати ці величезні виплати?", - наголосив він.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Як повідомлялося, 6 грудня 2017 року президент США Дональд Трамп заявив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і доручив Держдепартаменту почати підготовку до переведення посольства Америки з Тель-Авіва до Єрусалиму.

Рішення викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили і закликала Америку відмовитися від нього.

Як відомо, 21 грудня 2017 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка закликає країни не визнавати Єрусалим столицею Ізраїлю. За резолюцію проголосували 128 країни, дев'ять виступили проти, решта 35 утрималися.

Пізніше уряд США заявив, що перенесе своє посольство до Єрусалиму попри резолюцію ООН.