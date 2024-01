Трамп попередив Палестину про можливе зменшення фіндопомоги

США можуть переглянути свою програму з фінансової допомоги Палестині у випадку відсутності прогресу в мирних переговорах з Ізраїлем.

Про це на своїй сторінці у Twitter написав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"Ми щороку платимо Палестині сотні мільйонів доларів і не отримуємо подяки чи поваги. Вони навіть не хочуть вести давно запізнілі мирні переговори із Ізраїлем. Якщо палестинці більше не хочуть говорити про мир, чому ми маємо здійснювати ці величезні виплати?", - наголосив він.

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue...