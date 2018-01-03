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Марчук: Не бачу перспектив щодо миротворців на Донбасі

Середа, 3 січня 2018, 06:20
Марчук: Не бачу перспектив щодо миротворців на Донбасі
Представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявив, що не бачить перспектив запровадження найближчим часом миротворчого контингенту ООН на Донбасі.

Про це він сказав в інтерв'ю "5 каналу"  у вівторок, 2 січня.

"Відверто кажучи, у мене невелика надія, що вдасться найближчим часом з миротворчим контингентом щось позитивне вирішити", – наголосив Марчук.

"Хоча це не означає, що це питання не потрібно просувати, і президент Порошенко правильно зробив, що підняв його на Генасамблеї ООН", – додав він.

"Для ситуації на Донбасі можуть підходити два види миротворчих операцій: з підтримання миру і примушення до миру, і останнє передбачає застосування зброї самими миротворчими контингентами щодо порушників миру або тих, хто нападає на миротворців", – підкреслив представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи.

Як відомо, Росія перехопила ініціативу України щодо миротворців на Донбасі – і запропонувала свій варіант, який передбачає наявність місії лише на лінії розведення сторін для охорони місії ОБСЄ. 

Україна ж наполягає на миротворцях на усій захопленій території, в тому числі – на кордоні з Росією.

Також Київ проти того, щоб росіяни входили у миротворчу місію ООН, якщо її спрямують на схід України.

13 листопада 2017 року Волкер передав Суркову доповнення до запропонованого Росією варіанту резолюції щодо розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі. Але російська делегація назвала прийнятними лише 3 з 25 пунктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Донбасмиротворці
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