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В Ірані нові акції, заблоковані соцмережі, були сутички з поліцією

Середа, 3 січня 2018, 12:44

Іранське державне телебачення повідомило про десятки тисяч людей, які вийшли на вулиці кількох міст Ірану на підтримку уряду після того, як нібито стихли антиурядові протести, що переросли у сутички.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

Зазначається, що проурядові акції проходять в багатьох великих містах країни – Керманшаху, Іламі, Абадані, Горгані.

За повідомленнями журналістів, люди з прапорами скандують "Лідер, ми готові", "Смерть заколотникам", "Ми пропонуємо нашу кров лідеру".

Крім цього, учасники протесту несли плакати, на яких звинувачують США і Ізраїль в підбурюванні до антиурядових протестів.

Також у виданні додають, що поліція Тегерана раніше заявляла, що в столиці Ірану ввечері 2 січня не було протестів, проте місцеві видання повідомили про сутички з поліцією в кількох точках містах.

Крім того зазначається, що влада Ірану майже відразу ж після початку антиурядових акцій заблокували популярні серед великої кількості людей соцмережі – Instagram і Telegram.

Як відомо, протести охопили Іран наприкінці минулого року. За останніми даними, загинули щонайменше 23 людини.

Мітинги в Ірані розпочалися як виступи проти високої інфляції і підвищення цін на основні продукти харчування, але швидко перетворилися на антиурядові протести.

Раніше керівник і духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, коментуючи протести, заявив, що вороги Ірану об’єдналися, щоб нашкодити владі країни.

Голова тегеранського революційного суду Ходжатолеслам Казанфарабаді заявив, що заарештованих учасників протестів в Ірані можуть звинуватити у "неприязні до Бога", за що їх можуть засудити до страти.

Детальніше про передумови, можливі причини та наслідки читайте у експертній колонці "Газ, наркотики та обурення молоді: що стоїть за "початком революції" в Ірані".

Раніше також Велика Британія, Німеччина, Швеція, Ізраїль і Туреччина висловили занепокоєння через загибель людей і закликали іранську владу поважати людські права. Вашингтон наполіг на скликанні екстреного засідання Ради безпеки ООН через насильство в Ірані.

Натомість, свою підтримку офіційному Тегерану висловили Сирія та Росія.

Теми: Іранмітинги
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