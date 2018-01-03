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Саакашвілі просить координувати акції, щоб не було "міхомайданів"

Середа, 3 січня 2018, 13:24

Екс-президент Грузії, лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликає всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій.

Про це він заявив журналістам після завершення засідання апеляційного суду в Києві в середу, передає Інтерфакс-Україна.

"Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій", - сказав він.

Саакашвілі зазначив, що така координація дій необхідна для більшої ефективності проведених акцій.

"Я хочу, щоб не було односторонніх дій та ініціатив. Щоб не було спроб назвати це "Міхомайданом", "акціями Саакашвілі" або "акціями на підтримку Саакашвілі", - підкреслив він.

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілі
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