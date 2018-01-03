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Суд продовжив запобіжний захід 2 фігурантам справи "рюкзаків Авакова"

Середа, 3 січня 2018, 16:51

Солом'янський райсуд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання для екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на інформацію, отриману в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Також суд продовжив особисте зобов'язання для керівника IТ-компанії Turboseo Володимира Литвина.

Запобіжний захід продовжено ще на 2 місяці.

Відповідні рішення були прийняті 28 і 29 грудня.

Як відомо, Солом'янський райсуд Києва ухвалив повернути закордонний паспорт сину голови МВС Арсена Авакова Олександру і зняти з нього електронний браслет.

У грудні суд скасував рішення про арешт майна сина Авакова.

7 листопада на Олександра Авакова вдягли електронний браслет.

НАБУ проводила обшуки у сина міністра внутрішніх справ у справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ.

У справі про розтрату держкоштів при закупівлі рюкзаків для Нацгвардії Міністерством внутрішніх справ НАБУ затримало 3 осіб: сина голови МВС Олександра Авакова, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та Володимира Литвина, який у 2014 році керував ІТ-компанією "Turboseo". Їм було оголошено підозру.

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Теми: АваковкриміналсудМВС
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